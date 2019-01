Chile: Ministra asegura que hay stock de vacunas contra la fiebre amarilla

En contra de lo que dicen los centros médicos.

El tema de las vacunas contra la fiebre amarilla siempre es un problema en Chile y sobretodo en verano. Esto por la cantidad de gente que quiere ir de vacaciones a Brasil u otros países donde existe la posibilidad de contagio.

El fin de semana les contábamos que cada centro médico que proporciona esta vacuna declaraba no tenerla de momento y que llegaría "la próxima semana", cosa que aún no se cumple, o simplemente decir que las dosis "estaban reservadas".

Ahora, la Ministra de Salud, Paula Daza salió declarando abiertamente en televisión que "no hay falta de stock" de esta vacuna.

Según ella el problema radica en que como solo la distribuyen privados, cada uno tiene su método distinto. Aún así sus declaraciones se contraponen con la versión de los centros médicos, por lo que uno debería estar mintiendo o está altamente desinformado ¿o no?

De paso, la señora recomendó que "revalúen sus viajes" si es que no están vacunados, algo que quizás es un poco complejo dado que un cambio de pasaje o de alojamientos, en la mayoría de los casos de no solo una persona sino que de una familia completa no está al alcance del ciudadano promedio.

Quizás deberían empezar por tener un stock adecuado y pensado con antelación para la cantidad de personas que viajan, datos que se vienen repitiendo hace años pero parecen no aprender.