Bethesda anuncia chaqueta de Fallout 76 y los jugadores no han dejado de criticarla

Fallout 76 la ha pasado terrible desde su lanzamiento, y es que además de recibir reseñas generalmente negativas también ha sido duramente criticado por varios de sus productos relacionados como su edición especial o la botella de plástico del ron Nuka Dark.

Pero si pensaban que eso sería todo, les tenemos que ha surgido un nuevo caso ya que Bethesda recientemente anunció una chaqueta de Fallout 76 que igualmente ha sido objeto de críticas (vía ComicBook).

Como pueden ver en las imágenes se trata de una prenda de cuero que tiene un precio de USD $276, y aunque los creadores pensaron que los fans reaccionarían de forma positiva resulta que rápidamente comenzaron a llegar las respuestas con burlas, en general recordando la mala calidad de productos anteriores de la compañía.

A continuación tienen algunas de las reacciones de la comunidad:

Post production some items may of slightly changed, but rest assured it's the best quality that you deserve pic.twitter.com/67sCUpqMkJ

Like, let's be real. Did yall really think you would get any form of positive response after the bag incident? 😂

Maybe the people who paid $200 for a $5 bag should get this "leather" jacket FOR FREE. 👍 @Fallout @bethesda pic.twitter.com/HjwD0PBscM

— RoxieParadox (@TheRoxieParadox) January 23, 2019