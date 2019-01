CEO de Xiaomi muestra en toda su gloria su prototipo de móvil plegable

El sueño del móvil plegable está cada vez más cerca. Samsung será uno de los primeros en mostrar su equipo el 20 de febrero pero otras compañías se preparan para esta tendencia.

Evidentemente una de ellas es Xiaomi, que tiene una relevancia importante en mercados asiáticos y poco a poco se empieza a ganar el corazón de varios en occidente.

A través de Twiter, Donovan Sung, el Product Manager de la marca muestra a su CEO Bin Lin usando "casualmente" su nuevo juguete:

Check out this special video from #Xiaomi President and Co-founder Bin Lin, showing off a very special phone prototype… 😎

What does everyone think we should name this phone? 🤔#InnovationForEveryone pic.twitter.com/1lFj3nM7tD

— Donovan Sung (@donovansung) January 23, 2019