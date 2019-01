Atención: Explosión de carro bomba en Bogotá indigna a los usuarios de redes sociales en Colombia

Un hecho lamentable acaba de ocurrir en las últimas horas en la capital colombiana. Un carro bomba explotó dentro de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, dejando ocho personas muertas y 41 heridas. Confusión e indignación se viven en este momento a nivel nacional.

Según reportes de los testigos presentes en el lugar, el vehículo se habría saltado los anillos de seguridad y entrado a la fuerza a las instalaciones. Poco después de esto, detonó provocando la tragedia para la fuerza pública colombiana.

La magnitud de la explosión fue tal que se sintió en gran parte de la zona sur de la ciudad y quebró los vidros de las zonas residenciales aledañas.

Según reportes, el carro bomba se estrelló contra un alojamiento femenino de cadetes. En ese momento explotó, provocando decenas de heridas y caos en en el lugar de los hechos.

El presidente Iván Duque se encontraba en la ciudad de Quibdó cuando recibió el reporte de los hechos. Inmediatamente se dispuso a tomar un rumbo a Bogotá para visitar el lugar del atento. Ante esto, publicó algunas palabras de apoyo a la Policía Nacional:

Vamos al lugar de los hechos. He dado órdenes a la Fuerza Pública para determinar los autores de este ataque y llevarlos a la justicia. Todos los Colombianos rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo. COLOMBIA se entristece pero no se doblega ante la violencia.

Pero Duque no fue el único en reaccionar. Personajes como los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos lamentaron lo ocurrido. Eso sí, el primero aprovechó para lanzar críticas al Proceso de Paz pactado con las Farc:

Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá le pidió prudencia a los usuarios de Twitter. Algunas fotografías con tomas cercanas del carro bomba y los cuerpos de las víctimas estaban siendo difundidas, por lo que se pidió respeto:

Por otro lado, la población se ha estado lamentado por volver a vivir hechos que se creía habían sido superados. Recalcan que un atentado de esta magnitud no se veía hace mucho tiempo, por lo que ha sido un hecho frustrante:

Los servicios de emergencia están operando a estas horas y tratando de salvar las vidas de las decenas de heridos que ya están siendo atendidos en varios hospitales de la ciudad. Se han estado bloqueado vías y llamando a la colaboración ciudadana. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Bogotá ya publicó listas con algunos nombres:

Este suceso coincidió con otros contextos de indignación nacional como las marchas estudiantiles en contra del ESMAD o la desaprobación del gobierno de Iván Duque o la Fiscalía General de la Nación. Los usuarios de redes sociales han estado debatiendo y dando diversas hipótesis sobre el origen del carro bomba:

No es Bagdad

No es Afganistán

No es Siria

No es Irak

ES BOGOTÁ COLOMBIA en épocas de Uribe/Duque y Peñalosa.

Escuela General Santander.

Triste realidad q algunos fanáticos no quieren ver. No es oportunismo político, es despertar a un realidad. pic.twitter.com/PhaV22owN6

— Javi (@JaviGuacaneme) January 17, 2019