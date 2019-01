BuzzFeed News México y España desaparecen por problemas financieros

BuzzFeed ya no es tan rentable como era antes, por lo que la compañía tuvo que tomar medidas drásticas para continuar en funcionamiento y esas medidas fueron dar por terminadas las funciones de BuzzFeed News México y el cierre de BuzzFeed España.

Este movimiento se hizo con la finalidad de que la compañía ya no tenga que pedir prestamos a sus inversionistas.

El cierre del portal de noticias mexicano fue anunciado en el perfil oficial de Twitter de BuzzFeed México, esta es la publicación original.

Junto con la desaparición de BuzzFeed España y del apartado de noticias de México, también se realizaron muchos recortes en Estados Unidos, resultando en un recorte de personal del 15% total, dejando sin empleo a 200 trabajadores.

Ante el anuncio de este cierre, se prevé que la web vuelva a generar ingresos en lugar de deudas. Por otro lado, los ex empleados se hicieron presentes en redes, tomando todo de una manera tranquila, aunque también melancólica, algunos de ellos lamentándose de lo que esto significa no solamente para la comunidad interna de BuzzFeed sino para el internet en general.

Forgive me for being weepy but I want to talk about what BuzzFeed layoffs mean not just to ~the state of journalism~ but to the internet at large. A bunch of people were laid off (and more to come! Fuck!) who quite literally created and shaped the internet as we know it today.

— Katie Notopoulos (@katienotopoulos) January 27, 2019