Británicos aterrados con el Brexit se organizan por Internet y compran kits de supervivencia

Temen que en el país haya un desabastecimiento generalizado de productos alimenticios con el Brexit.

El Brexit (acrónimo de las palabras inglesas Britain y exit), que propone la Salida del Reino Unido de la Unión Europea, es un proceso que ha generado alta controversia en el viejo continente. Sobre su concreción, evidentemente hay distintas visiones, y particularmente dentro del Reino Unido se ha generado un miedo importante.

Ante la incertidumbre sobre el Brexit, algunos británicos están pagando altas sumas por "kits de supervivencia", que incluyen comida liofilizada para 30 días, un filtro de agua y gel para prender fuego. El precio rodea las 300 libras o USD$ 385, y cada vez se venden más.

Por ejemplo, tal como rescata El Universal, Lynda Mayall, una mujer de 61 años, dijo que compró uno para complementar sus suministros de comida enlatada y papel higiénico, ya que teme que haya "caos" en los meses posteriores a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

“No me preocupa el Brexit, me preocupa lo que vendrá después. Siento que va a haber un poco de caos durante los seis primeros meses hasta que se solucione lo de los controles en la frontera (…) Siempre he sido una persona que cree que es importante asegurarse de tener suministros y han existido ocasiones en el pasado en las que mis hijos y yo misma hemos tenido que vivir de las reservas de comida de emergencia porque no teníamos ingresos".

Pero Lynda no es la única. Muchos británicos se han organizado en grupos por redes sociales para “prepararse”. Uno de ellos se llama "48% Preppers", en alusión 48% de votos que obtuvo en el referéndum la opción de no abandonar la Unión Europea. Así mismo, también existe una página llamada Prepping for Brexit, con varias publicaciones al respecto.

James Blake afirmó que desde que su firma de almacenaje, Emergency Food Storage UK, lanzara el mes pasado el kit "Brexit Box" ("Caja par el Brexit"), ya ha vendido más de 600."El miedo ha existido desde que se votó porque nadie sabe qué va a suceder realmente", agregó al medio.

A pesar de que las autoridades locales han dicho que “Reino Unido tiene un sólido nivel de seguridad alimentaria construido sobre una gran variedad de fuentes que incluyen la producción interna y la importación desde terceros países”, el miedo sobre las consecuencias del Brexit continúan. Será cosa de tiempo para saber cómo concluye el proceso.