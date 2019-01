Bohemian Rhapsody: Esta es la canción del Live Aid que se eliminó de la película

Rami Malek se luce en la escena que comenzó a circular y que es parte del DVD y Blu Ray con escenas extras de Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody es una de las grandes favoritas para ganar el Oscar 2019 en mejor película y posiblemente Rami Malek el mejor actor.

Tal fue la locura que desató la película sobre Queen y la brillante interpretación de la banda británica, que ver y escuchar el Live Aid en la versión de la película es un deleite.

Y para la versión de las escenas eliminadas que sólo está ahora en el Blu Ray y DVD de la película, quedó: "Crazy little thing called love".

Cabe recordar que las canciones que estaban en la película de este Live Aid en Wembley son: Bohemian Rhapsody, Radio ga ga, I want to break free, Hammer to fall y We are the champion.

Un clásico que no podía faltar en Bohemian Rhapsody

La canción "Crazy Little thing called Love" es de 1980 y pertenece al álbum "The Game".

También, la leyenda dice que Freddy Mercury creó la canción en una bañera y con la inspiración de su gran ídolo: Elvis Presley.

En tanto, en la película Rami Malek dice lo siguiente sobre la canción:

“Esta canción está dedicada sólo a la gente hermosa que está aquí esta noche, me refiero a todos ustedes. Gracias por venir y hacer de esta una ocasión grandiosa”.

A pesar de no estar en la película, el registro del video es genial y pudo perfectamente tener su espacio.