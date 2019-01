Un episodio de Black Mirror inspira la creación de una app de citas

Black Mirror ha sido la inspiración de muchos, tal es el caso de un joven programador que decidió crear la app de citas perfecta inspirado por la serie.

Black Mirror sigue inspirando a las personas a crear tecnología cada vez más similar a la serie. Y esta ocasión tenemos una aplicación para citas.

En el episodio “Hang the DJ” vemos una aplicación que junta a dos personas por un límite de tiempo, si la aplicación te dice que la cita debe durar solamente 5 minutos, así debe ser, pero si la app te dice que la cita se debe extender por varios años, no puedes decirle que no.

Entonces vemos una serie de relaciones extrañas controladas por un pequeño dispositivo que parece controlar con quien estás y por cuanto tiempo.

No voy a hacer spoilers por si no haz visto el episodio o la serie, pero ese es el tema central. Gracias a este episodio, fue que un programador de 24 años se dio a la tarea de hacer algo similar. Julian Alexander es un gran fanático de la serie de Netflix, y también es el creador de la aplicación llamada Juliet, anunciándola por primera vez en los foros de Reddit.

La aplicación busca superar a todas las apps similares de citas, con la diferencia que esta app te pone un limite de tiempo para conocer a la persona, justo como en el programa. Por medio de una inteligencia artificial que se encarga de hacerte una cita con una persona con la que podrías ser compatible con un limite de tiempo.

Si la app te da 5 días, tienes esos días para tu relación, en cuanto termina, la inteligencia artificial recopila la información de tu relación y te busca otra pareja aún más compatible. Así continúa trabajando hasta que al final te presentará al amor de tu vida.

Por el momento la inteligencia artificial sigue en proceso de ser perfeccionada para que sus emparejamientos sean cada vez mejores, pero ya puedes bajar la aplicación si tienes iOS en este link.