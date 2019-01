¿Cuáles dispositivos pueden (y no pueden) reproducir Black Mirror: Bandersnatch?

Por si aún no han visto la comentada película interactiva de Netflix.

Recientemente se estrenó Black Mirror: Bandersnatch en Netflix, una película interactiva de drama y ciencia ficción basada en la serie Black Mirror que cuenta con múltiples finales y que rápidamente ganó gran popularidad en todo el mundo convirtiéndose en tendencia y tema de conversación.

Algunas personas aún no la han visto tal vez porque no han tenido oportunidad o no les llama la atención el género, pero muchas de ellas no lo han hecho debido a que no cuentan con un aparato compatible.

Ya que es una película interactiva cuenta con tecnología que no está disponible en algunos dispositivos, además de que exige que la aplicación de Netflix se encuentre actualizada a la versión más reciente.

¿Cómo puedo saber si mi dispositivo es compatible?

Averiguarlo es muy sencillo ya que solo deberán comprobar si en el banner de la película aparece una estrella roja en la parte superior derecha tal como se muestra en la siguiente imagen:

Si el banner cuenta con el símbolo tengan la seguridad de que su aparato podrá reproducir la película interactiva, pero si carece de la estrella lo mejor es que busquen otra opción.

Y para que tengan una mejor idea, a continuación les dejamos una lista con algunos de los dispositivos compatibles y no compatibles con Black Mirror: Bandersnatch:

Compatibles

SmartTVs de modelo reciente

Dispositivos iOS

Dispositivos Android con 6.1 o superior

PlayStation 4

Xbox One

Windows 10 con Google Chrome

No Compatibles

Apple TV

Chromecast

SmartTVs antiguas

Nintendo Wii U

PS Vita

App de Netflix en Windows

Dispositivos Android antiguos

Descarga de Netflix (No se puede descargar el episodio para verlo sin conexión)

En este enlace pueden darle un vistazo al diagrama que muestra todos los finales de Black Mirror: Bandersnatch, y por acá las instrucciones para ver la escena más oculta de la cinta.