Black Mirror: Bandersnatch, los creadores hablan sobre su obra

Black Mirror Bandersnatch es una experiencia que puedes amar o te puede ser indiferente, y sus creadores han hablado al respecto.

Black Mirror: Bandersnatch hizo historia dentro de la plataforma de Netflix, no por ser la primera experiencia interactiva, ya que se había estrenado unas cuantas con anterioridad, sino por ser la mejor experiencia interactiva dentro de la plataforma.

Recientemente los creadores de este episodio/película dieron su opinión sobre la respuesta del publico, dejando en claro que no es justo comparar el episodio con un videojuego porque no es uno, ya que está en una plataforma para ver series y películas, no en una plataforma de videojuegos.

Dentro de la entrevista que dieron Charlie Brooker y Annabel Jones para el portal web HuffPost, hablaron sobre los críticos de su obra, tanto profesionales como amateurs y su satisfacción con el resultado final.

“Es muy satisfactorio que muchas personas se enganchen con (Bandersnatch). Es muy difícil porque obviamente es interactivo, y no puedes saber el orden en que la gente lo ha jugado o visto, pero es muy desalentador dejarlo salir y dejar que las personas tengan sus propias experiencias. Estás muy vulnerable, porque como cineasta tú dictas la historia, y aquí vamos con ‘experimenta, ve y ten una experiencia’. Así que eso es obviamente terrorífico, pero creo que el hecho de que las personas hayan estado tan interesadas y quisieran probarlo, eso es todo lo que puedes esperar”

Dijo Annabel Jones durante la entrevista, por su parte Charlie Brooker dijo lo siguiente:

“Ha sido interesante que obtengas reacciones diferentes de personas diferentes, en parte basado en lo que esperan, o en lo que quieren. Así que algunas personas dicen ‘Oh, soy una mierda en esto’ y les dices ‘no, no, está bien, habíamos preparado que fallaras’ Estamos intentando hacerte fallar un par de veces para que intentes darle la vuelta a las cosas y las hagas de nuevo y eso se mezcló con la historia. También hay personas que dicen ‘no quiero tomar decisiones’ ‘no quiero hacer nada de eso…’ bueno, jódanse entonces. ¡Hagan otra cosa! Y también hay gente que piensa ‘oh, es muy simple para ser un juego’ o ‘los juegos ya han hecho esto antes’ bueno, esto no está en una plataforma de juegos, está en Netflix. Estoy muy al tanto de lo que es un juego de computadoras, gracias. Y de igual forma, algunas personas solo quieren que se les cuente una historia, pero esto está diseñado para que experimentes más de un final y tengas una sentido más amplio de todo. no esperamos que veas todos los finales, solo que entre más veas, con suerte te divertirás con la experiencia que tendrás”

¿Tú qué opinas? ¿Te gustó Black Mirror Bandersnatch?