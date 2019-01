¿Alguien lo notó?: Bing ha sido bloqueado en China, revela Microsoft

El buscador ahora sí que no es visitado por nadie en China.

Bing tal vez no sea el buscador más popular y eficiente del planeta. Pero los usuarios de la red deberían tener la opción de usarlo si lo desean. No obstante y por desgracia eso no está sucediendo en China, según denuncia Microsoft.

La agencia informativa Reuters revela la situación de la compañía. En donde los propios portavoces afirman que Bing se ha sumado a la ya inmensa lista de sitios prohibidos por el gran Firewall chino:

Confirmamos que Bing es actualmente inaccesible en China; y estamos comprometidos para determinar los próximos pasos.

Cualquier usuario en China que intente ingresar a la URL cn.bing.com, luego de un largo periodo de espera obtendrá un mensaje de error conectando al servidor.

Esta es la forma sutil en la que el gobierno bloquea a los sitios prohibidos. Sin ningún anuncio oficial, ni advertencia. Sólo la aparente simulación de que la bloqueada web está caída.

La propia agencia informativa señala que China Unicom, la mayor compañía de telecomunicaciones del país; confirmó la petición gubernamental para bloquearlo este 23 de enero de 2019.

A pesar de esta situación cualquiera pensaría que todavía que la alternativa de Google. Pero no, en realidad ese buscador fue bloqueado en 2010.

De hecho Bing era el último de los grandes buscadores que sobrevivía en China.

Ya no más.