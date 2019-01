The CW encarga un piloto de Batwoman con Ruby Rose como protagonista

La dirección estará a cargo de David Nutter que ha trabajado en Game of Thrones, Arrow y The Flash.

Tal como se esperaba, se ha confirmado de forma oficial que la cadena de televisión estadounidense The CW ha ordenado un episodio piloto de la serie de Batwoman con la actriz Ruby Rose como protagonista (vía THR).

Destaca que el piloto será dirigido por David Nutter que ya ha ganado un Emmy por su trabajo en Game of Thrones, además de que previamente ha dirigido episodios de The Flash y Arrow para The CW, entre otras cosas.

A continuación tienen la sinopsis oficial del piloto de Batwoman:

Armada con su pasión por la justicia social y un talento natural para decir lo que piensa, Kate Kane planea sobre las calles de Ciudad Gótica como Batwoman, una luchadora lesbiana altamente entrenada en el combate callejero decidida a frenar el incremento del crimen en la ciudad. Pero aún no la llames heroína. En una ciudad desesperada por un salvador, Kate deberá enfrentarse a sus propios demonios antes de responder al llamado de Gotham para ser su símbolo de esperanza.

Por si no están al tanto, este piloto llegará después de que Ruby Rose interpretó a Batwoman en el crossover especial del Arrowverse, y también cabe recordar que al inicio la actriz fue criticada por no ser suficientemente gay para el papel aún cuando es sabido abiertamente que ella es lesbiana.

El piloto de Batwoman contará con guión de la estadounidense Caroline Dries que es la escritora de la serie "The Vampire Diaries" y tendrá la producción ejecutiva de Greg Berlanti.