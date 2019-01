Bandersnatch sigue en la polémica más allá de la pantalla del servicio de Streaming. La saga literaria "Choose your own adventure" los demandó.

Bandersnatch vive un nuevo camino en su alambicada historia. Todo esto porque en las últimas horas, la saga juvenil de libros "Choose Yours own Adventures", demandó por plagio y por infracciones de derecho a Netflix por US$25 millones.

Según el documento de la queja el editor que tiene la marca, Chooseco está demandando al gigante del streaming por infracciones de marca registrada.

“Usó la marca de manera voluntaria e intencional para capitalizar la nostalgia de los espectadores por la serie de libros originales de los años 80 y 90. "El contenido oscuro y, a veces, perturbador diluye la buena voluntad y las asociaciones positivas con la marca de Chooseco y empaña sus productos".

Bandersnatch vs "Choose your own Adventures"

Una de las bases de la demanda tiene su sustento en que en una parte del capítulo de la serie de Blackmirror , Stefan Butler le dice su padre que toda su creación se basa en "Choose your own Adventures".

Según la demanda de Chooseco, y 20th Century Fox tiene un contrato de opciones para desarrollar una serie basada en los libros del editor.

También "Choose your own adventures"alega que le presentó la idea anteriormente a Netflix y que no los tomaron en cuenta.

La demanda de US$25 millones o las ganancias de Netflix de la película es por, la falsa denominación de origen, la competencia desleal y la infracción de marca registrada.