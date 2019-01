Marvel nos recuerda que faltan 100 días para el estreno de Avengers: Endgame

Liberan un breve teaser de esta esperada cinta que llegará a los cines en abril.

Aunque este martes la atención ha estado centrada en el nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home, Marvel Studios nos dice que no hay que olvidar que solo faltan 100 días para el esperado estreno de Avengers: Endgame.

A través de Twitter la compañía publicó un breve teaser tráiler que aunque no viene con nuevas escenas si destaca los 100 días restantes para el 26 de abril que es cuando llegará a los cines de todo el mundo la nueva película de Avengers que continuará la batalla de los héroes contra el poderoso Thanos.

Así que en estos meses esperen ver una cantidad importante de material promocional de la película, pero no se preocupen ya que Kevin Feige de Marvel Studios aseguró que todo lo que mostrarán pertenece a los primeros 10 o 15 minutos de la cinta, así que no arruinarán ninguna sorpresa.

Culminación de 22 películas interconectadas, la cuarta entrega de la saga de los Vengadores llevará al público a ser testigo del momento cumbre en este épico viaje. Nuestros queridos héroes entenderán verdaderamente lo frágil que es esta realidad y los sacrificios que deben hacer para mantenerla.

Por cierto, tampoco hay que olvidar que antes de la llegada de Endgame veremos el debut de la Capitana Marvel que será un personaje importante en el Universo Cinemático de Marvel. Su película se estrenará el 8 de marzo.