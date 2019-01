Apple sabía del desastroso fallo en FaceTime y no hizo nada para repararlo

El error de FaceTime se hizo popular recién el lunes, pero el fallo era conocido desde hace algún tiempo. Un estudiante de secundaria de Arizona de 14 años trató de advertir a Apple sobre el problema, pero nadie le hizo caso.

Se trata de Grant Thompson y su madre Michele, los cuales pasaron más de una semana tratando de que los oyeran en Apple. Nada de eso pasó y los resultados fueron evidentes: una verdadera bomba en la reputación de Apple (ve esta nota).

Todo comenzó el 20 de enero cuando Grant intentó configurar una conversación con un grupo de amigos para jugar Fortnite. El adolescente se dio cuenta sin querer del serio error y lo intentó (junto a su madre) replicar por redes sociales sin mucho éxito. Ni siquiera de Apple los escucharon.

“Mi hijo encontró un defecto de seguridad importante en el nuevo iOS de Apple. Él puede escuchar desde su iPhone / iPad sin tu aprobación. Tengo un video”, dice su madre en un tuit del 20 de enero.

My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport…waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews

