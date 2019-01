[Actualizado] ¡Gravísimo! Serio error en FaceTime de Apple permite que cualquiera te escuche sin que te des cuenta

Incluso, si silencias una videollamada, podrían verte prácticamente sin esfuerzo. Apple acaba de admitirlo y está tomando medidas.

Acaban de detectar un serio error en la aplicación para videollamadas FaceTime de Apple. Tan grave es, que cualquier puede oírte e incluso verte, si tiene algo de suerte.

El error requiere que tengas compatibilidad con Group FaceTime para funcionar, por supuesto. Cuando comienzas una videollamada por la aplicación, lo normal sería que la otra persona contestara para que se inicie un intercambio de audio y video; la cuestión funciona de otro modo.

Si el emisor de la videollamada agrega a otra persona (en este caso, a sí mismo) deslizando hacia arriba, el micrófono de quien recibe la llamada inicialmente se activa automáticamente. Así es, la persona puede tener el teléfono en su bolsillo y jamás enterarse de que está siendo escuchada.

Pero el asunto no termina ahí. Si ya es para ponerse paranoico con lo del audio, si el usuario no quiere responder y por algún motivo decide silenciar la llamada con el botón del volumen, el video se activa y quien está llamando puede verlo. Un desastre. The Verge habló con Apple y esto le dijeron:

“Somos conscientes de este problema y hemos identificado una solución que se lanzará en una actualización de software más adelante esta semana".

Para decirlo de otro modo. Si sientes que alguien te está llamando por FaceTime, es posible que la persona que te llama pueda escuchar su micrófono antes de contestar.

ACTUALIZACIÓN: Apple ha desactivado Group FaceTime temporalmente, dada la magnitud del bug.