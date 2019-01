Demanda contra Apple en Chile: Así puedes inscribirte para ser parte de la acción judicial

Más de 15 mil chilenos se han sumado a la demanda contra la compañía por obsolescencia programada en los iPhone. Buscan compensaciones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) está liderando una demanda, condenando la obsolescencia programada en los iPhone de Apple. De momento, más de 15 mil chilenos ya se han inscrito colectivamente.

La entidad ha emitido acciones legales contra Apple Chile, MacOnline y Reifschneider por prácticas que reducen la vida útil de varios de sus modelos. De esto, ya habíamos sabido hace algún tiempo (ve esto).

¿Qué es lo que están pidiendo? Según un informe de Cooperativa, la Odecu solicita que Apple compense con 126 mil pesos a cada usuario en Chile que tenga iPhone, y que haya sido afectado por la obsolescencia programada. Además, la organización de consumidores solicita la reparación o recompra de los aparatos.

Los modelos que habrían sido víctimas de las prácticas de Apple son iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE. De momento, se sabe que la demanda fue declarada admisible por el 23º Juzgado Civil de Santiago. El presidente de la Odecu, Stefan Larenas, lo explicó de esta forma al mismo medio:

“Los equipos fueron actualizados con parches de software transmitidos remotamente por Apple a través de internet y que tenían por objetivo, entre otras cosas, -ahogar- el funcionamiento del procesador y ralentizar los equipos anteriores al último modelo, supuestamente para -mejorar la experiencia- de los usuarios. Sin embargo, ello jamás fue informado a los usuarios de estos equipos y, por el contrario, fue decidido deliberadamente y ejecutado por el fabricante Apple. Desde los años 2014 y 2016 se han importado y vendido una gama de iPhones que estarían dentro de los cuestionados, donde hay una intencionalidad de ralentizar; es decir, la llamada obsolescencia programa. Esto quiere decir que o (el equipo) se para sin previo aviso, o simplemente la batería se agota en mucho menos tiempo del cual uno está acostumbrado”.

Si quieres ser parte de la acción, puedes ingresar al sitio de Odecu y llenar un formulario. Desde la organización han mencionado que ante la alta demanda en el portal, también se ha propuesto como alternativa llenar el formulario desde el fanpage de Facebook.

Apple también ha acaparado la tribuna mediática recientemente por un serio bug en su aplicación FaceTime.