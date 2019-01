Apple inaugura su Campamento de Emprendedoras para mujeres programadoras

El evento arrancó justo cuando los ingresos de las ganancias de los desarrolladores de apps lograron un nuevo récord.

Apple anunció que abrieron las puertas a 11 compañías de desarrollo de aplicaciones fundadas por mujeres para la sesión inaugural de su Campamento de Emprendedoras.

Como sabrán, este programa está diseñado para ofrecerle a las desarrolladores las herramientas necesarias para prosperar en la actual economía global de aplicaciones que se encuentra en un gran momento.

Para que tengan una mejor idea de esta economía, se menciona que desde que la App Store se lanzó en 2008 los desarrolladores han tenido ganancias de 120 mil millones de dólares, donde más de un cuarto de esa cifra fue obtenida durante el año pasado.

El Campamento de Emprendedoras de Apple es un laboratorio tecnológico de dos semanas de duración donde los participantes pueden trabajar con expertos e ingenieros de Apple para acelerar el desarrollo de sus aplicaciones, y además se incluyen sesiones sobre diseño, tecnología y mercadotecnia dentro de la App Store.

Entre los aprendizajes que deja el campamento se incluyen aprovechar tecnologías de Apple como optimización para el chip A12 Bionic, la integración con Core ML o el desarrollo de nuevas experiencias ARKit, entre otras cosas.

Las aplicaciones seleccionadas para la primera sesión son Bites de Warehouse Apps LLC; Camille de Ohhh, Inc.; CUCO: Lembrete de Medicamentos de CUCO Health; Deepr de Mental Mobile, LLC; D’efekt de Tatevik Gasparyan, Nané Toumanian y Vahagn Khachikyan; Hopscotch de Hopscotch Technologies; LactApp de LactApp Women Health; Pureple de Iceclip LLC; Statues of the La Paz Malecón de Estudio Chispa; WeParent de FamTerra Inc. y Seneca Connect de Seneca Women.

Por último cabe mencionar que cada compañía participante recibirá dos entradas para el WWDC y una suscripción para el Apple Developer Program por un año. En este enlace encuentran más información sobre el Campo de Emprendedoras.