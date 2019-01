Precaución: Hay aplicaciones falsas que se hacen pasar por Google Maps

Se ha reportado que existen al menos 19 aplicaciones que se hacen pasar por Google Maps en un intento de ganar dinero gratis y posiblemente robar los datos del usuario que las descarga.

Esto fue dado a conocer gracias a Lukas Stefanko, un analista que se encargó de probar todas y cada una de las aplicaciones maliciosas en su propio dispositivo. Estás apps se encuentran dentro de la Play Store y hasta el momento, Google no ha hecho nada para quitarlas.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.

These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.

Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) January 17, 2019