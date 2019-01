Primeras impresiones de Anthem, el nuevo RPG de acción de BioWare

Recientemente estuvo disponible el demo VIP de Anthem que ofreció la oportunidad de probar este título desarrollado por BioWare, y aunque en su primer día de disponibilidad tuvo problemas con sus servidores, para el segundo día las cosas se normalizaron y así fue posible darle un vistazo al RPG de acción multijugador.

Por el material mostrado y por los antecedentes del estudio creador se había venido diciendo que Anthem sería un simple clon de Destiny con toques de Mass Effect, pero gracias a la prueba pude comprobar que el juego es mucho más que eso y que de hecho cuenta con su propia personalidad.

El demo comienza en el Fuerte Tarsis, una mega estructura que protege a la humanidad de los peligros del mundo exterior y que funciona como el centro de actividad donde se pueden realizar actividades, conversar con personajes y lanzar las expediciones que nos llevan directo a la acción.

Para empezar, Anthem ofrece una experiencia de juego muy sólida, pulida y divertida que aunque luce similar a Destiny y otros títulos del género, se distingue gracias a sus elementos de RPG que se combinan de forma muy natural gracias al carisma de los personajes, variedad de opciones y dinámica de los diálogos.

La evolución del trabajo de BioWare se refleja en ese y otros apartados como en la mecánica de los disparos, ya que mientras que en Mass Effect se sentían algo acartonados, en Anthem se sienten más naturales y a la altura de otros shooters de calidad.

Pero lo mejor llega con los exotrajes llamados alabardas que nos hacen sentir como si estuviéramos al control de Iron Man, y es que además de mejorar las capacidades básicas del piloto le permiten volar por los escenarios para alcanzar ciertos lugares o incluso aplicar estrategias de combate.

Eso si, no crean que podrán pasar el juego completo volando ya que hay un límite impuesto por el sobrecalentamiento de los propulsores.

De forma interesante, existen cuatro clases de alabardas que cuentan con habilidades muy diferentes y que se podrán cambiar durante el transcurso del juego dependiendo de la situación que vayamos a enfrentar.

De esta manera los jugadores podrán elegir entre una alabarda Comando que es la más balanceada, la Coloso que es la más fuerte y resistente pero pesada, la Interceptor que es más hábil, y la Tormenta que es una especie de hechicero con ataques de daño elemental. En este enlace pueden conocerlas más a detalle.

Ya que el juego le da gran importancia a las acciones multijugador cooperativas, lo ideal es que cada jugador aproveche las habilidades de su alabarda para hacer trabajo en equipo y así superar a los rivales.

Además, estos exotrajes no serán iguales para todos ya que se incluirán amplias opciones de personalización y cada jugador podrá configurarlos con los ajustes de su preferencia.

Otro de los puntos que llaman la atención de Anthem son sus gráficos, y aunque ya se hablaba de downgrade en relación a lo que se había mostrado anteriormente me pareció que los entornos lucen espectaculares y con un gran trabajo artístico y de iluminación.

Personalmente lo que más disfruté fueron los enfrentamientos donde aparecían múltiples enemigos en pantalla ya que los disparos y explosiones combinadas con los detalles del paisaje se ven grandiosos.

Aunque pienso probar la siguiente demo para comprobar ciertas cosas, me parece que Anthem es un juego bastante prometedor ya que su jugabilidad es divertida y sólida.

Habrá que ver cómo resulta la campaña, sobre todo si tiene lo suficiente para lograr enganchar, además de comprobar qué impacto tendrá el hecho de que no se incluirá un modo competitivo que generalmente es el que tiene más popularidad en esta clase de juegos.

Pero sea lo que sea, de entrada el juego pinta para ser el que logre redimir a BioWare.

Si lo desean, ustedes mismos podrán comprobar lo que ofrece Anthem ya que del 1 al 3 de febrero se llevará a cabo una demo abierta para todo el mundo, destacando que BioWare ha corregido algunos bugs reportados y ha mejorado los servidores para buscar evitar que se repitan los problemas mencionados.

Por si fuera poco, los jugadores que participaron en la primera prueba recibirán como compensación la posibilidad de usar los 4 tipos de alabardas, así que sin duda será una experiencia más completa.

As a further thank you, all four javelins are available now in the Forge for players who have played in this weekend’s demo. Won’t get a chance to jump in? They will be waiting for VIP participants next weekend!

Log out and back in to see them if you’re in game. pic.twitter.com/TOg24SAW7M

— Anthem (@anthemgame) January 27, 2019