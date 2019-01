AirPower, el misterioso y olvidado dispositivo de Apple habría empezado a producirse en masa

Dicen que Apple puede llegar tarde a las tecnologías, pero que cuando lo hace, lo hace mejor. Así era al menos hasta la carga inalámbrica y el caso del AirPower.

Cuando los de la manzanita mordida decidieron dar el salto hacia la carga por inducción (conocida como inalámbrica, comercialmente), lo hicieron presentando un dispositivo único en ese entonces: una alfombra de carga que podía darle poder a tu iPhone, a tu Apple Watch e incluso a tus AirPods, todo al mismo tiempo.

Iba a salir a la venta a finales de 2017, pero no sucedió. Se rumoreaba que existían problemas técnicos, específicamente de sobrecalentamiento y por eso iba a debutar a mitades de 2018, mas no sucedió. ¿Lanzarse con el iPhone XS? Era lógico, pero no sucedió. La opción que quedaba era antes de terminar el 2018… pero no sucedió.

Es evidente que Apple se ha encontrado con mayores problemas al tema de hacer funcionar un producto de estas características, por lo que se convirtió casi en un mito/meme de cada nueva keynote de la compañía.

Ahora llegan nuevos aires de esperanza, ya que diversos medios internacionales dan como una alta probabilidad lo que dice el siguiente tuit:

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx

— ChargerLAB (@chargerlab) January 12, 2019