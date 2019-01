AirPods de Apple se vuelven la herramienta de espionaje de moda

Hay un método simple para espiar conversaciones y Apple no hace nada para evitarlo.

Los AirPods de Apple se han convertido en uno de los accesorios más populares; para los dueños de cualquier iPhone de modelo reciente.

Sin embargo, los usuarios acaban de encontrarle una nueva e invasiva utilidad. Con la que pueden espiar conversaciones ajenas con el menor esfuerzo posible.

Todo es gracias a la función de Live Listen (Escucha en Directo); que potencia y enlaza el micrófono del dispositivo para mandar el audio directo a los audífonos.

Con un poco de imaginación pueden imaginar cómo la gente está usando los AirPods como un dispositivo espía. Pero estas publicaciones en Twitter lo dejan más claro:

If u have AirPods 🎧, u can press “Live Listen” to “On” and leave your phone in the room with someone and u can hear what they saying, thank me later🤫 pic.twitter.com/fC6KYmqpB4 — arnold (@arnoldcrndo) January 9, 2019

Put on your AirPods and turn on live listen. Now you can place/hide your IPhone (up to about 50 feet away) and listen in clear as day. You’re welcome 😏.#DontGetCaughtUp #StayWoke pic.twitter.com/r9MMYlLJSS — (Cody) (@Cozy_Banks) December 27, 2018

AirPods can live listen now. SMH ! Men about to be caught caught lol — Nicole ✨ (@TheShortest_1) January 9, 2019

El método para espiar es simple. Los usuarios activan la función Live Listen en su iPhone. Lo dejan en el lugar donde estarán las personas que se quiere espiar.

Luego se mueven a otro sitio con los AirPods activados y escuchan con absoluta claridad toda la charla sin ser descubiertos.

El sistema de escucha es sencillo. El punto más delicado reside en el hecho de tener que dejar el iPhone costoso expuesto.

Al final es fácil espiar con los AirPods, pero cualquiera que lo intente se arriesga a que le roben el iPhone.

Así que tal vez no sea tan buena idea.