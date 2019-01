Familia alquiló una casa en Airbnb y se dieron cuenta que los estaban vigilando con cámaras ubicadas en su interior

Jeffrey Bigham es un hombre que alquiló una casa a través de Airbnb para pasar junto a su familia la víspera del año nuevo en la ciudad de Seattle. Cuando llegaron al lugar todo parecía normal y marchar bien. Sin embargo, se dieron cuenta de un detalle que los incomodó mucho: la presencia de dos cámaras de seguridad dentro de la residencia.

Tal y como cuenta Bigham a través de un blog, fue realmente sorpresivo encontrarse con los dispositivos. La razón de esto fue que su anfitrión les había aclarado que el domicilio contaba con dos cámaras, pero que estas estaban afuera. Ante esto, el cliente no se lo pensó dos veces para desconectarlas. Estaba preocupado porque "era muy probable que mi hijo de dos años pasara desnudo frente a la cámara". Era fácil que sucediera, pues cuenta que su rango de visión iba hasta al lado del baño.

Bigham agrega que era muy difícil enterarse de la existencia de las cámaras antes de alquilar la casa. En más de 20 fotografías del lugar, solo una difícilmente dejaba ver un pequeño bulto que estaba en una esquina cerca al techo. Además, no es que la imagen tuviera mucha resolución como para poder darse cuenta del detalle.

check out this picture from an @Airbnb I recently stayed at in Seattle — notice anything concerning?

if you manage to spot it, that's great, because Airbnb considers this photo to be proper disclosure… 1/n pic.twitter.com/gj9XFcaZoe

— Rogue P. Bigha📢!! (@jeffbigham) January 15, 2019