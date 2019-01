Adolescente hace el Bird Box Challenge mientras conduce y destroza un auto

Hace algunos días les compartimos cómo Netflix tuvo que salir a intervenir y abogar por el sentido común. Con toda la gente loca por realizar el Bird Box Challenge; arriesgando su vida y la de los demás.

El reto, como su nombre lo sugiere, está inspirado en la popular película de Netflix; donde los idiotas valientes tienen que realizar sus actividades cotidianas con los ojos vendados.

Obviamente esto puede conducir a situaciones de alto peligro donde alguien puede salir herido. Pero eso no evitó que un joven de 17 años en Utah decidiera que sería genial hacer el Bird Box Challenge; todo mientras conducía una camioneta.

El resultado es que el chico prácticamente arruinó el vehículo de un inocete, luego de estrellarse contra otro auto:

Bird Box Challenge while driving…predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2

— Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019