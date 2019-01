31 Minutos denuncia que los están suplantando con shows falsos en México

31 Minutos es todo un hit en Chile y también se convirtió en un fenómeno para niños y adultos en México. Sus títeres convocan presentaciones en vivo y rodaje de sus canciones.

Lo cierto es que la banda del noticiario de Tulio Triviño creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano están informando a través de sus redes sociales que tienen un impostor.

Y cómo si hubieran puesto a Juan Carlos Bodoque en esa búsqueda, llegaron a un hombre mexicano llamado Isaac Meza, quien se atribuye espectáculos autorizados por los chilenos.

Lo que más molestó a los creadores de 31 Minutos es la presentación para el 2 de febrero que Meza prepara con los personajes de la serie en el Teatro Quetzalcoatl, auspiciado por el Gobierno de la Ciudad de México y el Club de Ciencias mexicanos.

Por eso en su Instagram, el programa señala:

Este show no cuenta con la autorización de 31 minutos y no tenemos nada que ver con su organización. En este momento la compañía 31 minutos se encuentra en Chile realizando funciones del show Tremendo Tulio Tour. Así mismo, Isaac Meza, director de esa compañía, no cuenta con la autorización para interpretar a Bodoque ni a ninguno de los personajes de la serie