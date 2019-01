2019: Historias de ficción que toman lugar este año

El 2019 es un año importante en la ficción, ya que unas de las más grandes historias de ficción se desarrollan en este año. Aquí te presentamos las mejores.

Es el año 2019, es el futuro, tenemos robots que nos ayudan a limpiar la casa, autos que se manejan solos y las telecomunicaciones controlan a la humanidad. Hay muchas historias de ficción que veían este año como algo muy lejano y con tecnología increíble. Aquí te presento las mejores ficciones que ocurren este año, 2019.

Blade Runner (1982)

Basada en la novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” del autor Philip K. Dick, Blade Runner es considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Alcanzó un estado de culto gracias a su excelente guión y por tener a Harrinson Ford como protagonista.

El filme nos presenta una versión cyberpunk y deprimente del 2019. La humanidad ha alcanzado un avance tecnológico impresionante, logrando incluso viajar a otros planetas y colonizarlos. Dejando al planeta tierra rebajado a categoría de getto, en donde viven los pobres.

La historia nos lleva a conocer a los replicantes, unos seres más allá de lo artificial, androides que han alcanzado un nivel de realismo tal, que incluso ellos creen que son personas reales. Cuatro de ellos escapan de una colonia espacial y llegan al planeta tierra, por lo que es trabajo de Rick Deckard (Harrison Ford) darles caza y forzar su “retiro” temprano.

Esta película ha inspirado incontables historias de ciencia ficción, que van desde la literatura hasta los videojuegos. incluso en el año 2017, se estrenó la secuela “Blade Runner 2049” la cual es un gran complemento para el clásico que todos conocemos y amamos.

Akira (1988)

Siguiendo con versiones distópicas y cyberpunk del año 2019, tenemos a la mejor película de animación de la historia: Akira. Basada en el manga del mismo nombre, nos presenta un Tokyo devastado por las consecuencias de la tercera guerra mundial, la cual ocurrió hace más de 30 años. Reconstruido y renombrado “Neo-Tokyo” la sociedad parece ir recuperando poco a poco la confianza, pero no todo puede ser bueno.

Aquí conocemos a dos chicos que son parte de una pandilla de motociclistas: Shōtarō Kaneda y Tetsuo Shima, quienes se ven involucrados sin quererlo en una conspiración gubernamental que involucra poderes mentales y experimentos con humanos.

Tetsuo tiene un accidente en motocicleta que involucra a un niño con apariencia de anciano y a partir de entonces desarrolla poderes psicoquineticos que no puede controlar a la perfección, todo esto dando inicio a una cacería de parte del gobierno y un viaje de Kaneda al intentar salvar a su amigo.

Su éxito fue tal, que incluso tomaron como inspiración al personaje de Tetsuo para crear un personaje en la famosa serie de juegos de pelea "The King of Fighters" además de que han hecho homenajes a Akira en distintas animaciones de Japón y Estados Unidos.

The Sparrow (1996)

En el año 2019, la humanidad recibe una señal de radio proveniente de otro planeta en las cercanías de Alpha Centauri, lo más sorprendente de todo es que la señal recibida, es música.

Es entonces que la Sociedad de Jesus emprende un viaje para evangelizar al planeta que manda esas señales. Al llegar y conocer a un pequeño pueblo de extraterrestres, los empiezan a educar en cuestiones como la agricultura, pero a partir de aquí, es cuando todo se va a la basura.

En el año 2060 la nave que partió a evangelizar el planeta, regresa a la tierra con un solo pasajero, con heridas graves tanto físicas como mentales.

La novela fue ganadora de múltiples premios, dentro de los que destacan los premios Arthur C. Clarke, James Tiptree, Jr. Award, Kurd-Laßwitz-Preis y el Premio de la Asociación Británica de Ciencia Ficción.

Dos años después se estrenó la secuela de este libro, titulada “Children of God"

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010)

Sorprendentemente, llega a lista una historia contada en canciones, la cual posteriormente se adaptó una producción audiovisual en un formato similar al de Interstella 5555 de Daft Punk. Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys es el último álbum de estudio de la exitosa banda My Chemical Romance y nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes motociclistas llamados Killjoys, quienes viven en el año 2019 en una California post-apocalíptica.

Este grupo de jóvenes rebeldes debe enfrentarse a una malvada organización que controla a las personas, en una aventura con mucha acción y buena música.

Por si no lo habían notado ya, toda la producción, desde la musical hasta la audiovisual, está completamente inspirada en los dos primeros puestos que hemos visto en esta lista: Blade Runner y Akira, ya que el vocalista y líder del grupo, Gerard Way, es un gran fanático de estas dos historias.

En el año 2013 se publicó la secuela de las aventuras de este de grupo de motociclistas, ahora en formato de cómic, escrito por el mismo Gerard Way, después de que la banda se separara.

Hitman (2016)

La sexta entrega de una de las mejores franquicias de juegos de sigilo entra en esta lista, todo gracias a que en esta entrega, la historia principal se desarrolla en el año 2019.

En Hitman manejamos al agente 47, el mejor asesino de todos los tiempos, un hombre capaz de entrar y salir de un lugar sin ser detectado, una leyenda dentro de su mismo universo.

El juego publicado por Square-Enix, nos muestra un complot internacional que involucra organizaciones secretas militares como el MI6 de Inglaterra y un virus mortal, algo clásico de películas de espías.

El juego transcurre en varios países, en donde debes desmantelar la conspiración global y salvar al mundo, un asesinato a la vez. El juego te reta a usar todo tu intelecto y habilidades de observación para encontrar la forma más eficaz y silenciosa de matar a tu objetivo sin ser descubierto ni dejar rastros.

Gran parte del juego estarás siguiendo las rutinas de las personas a las que debes eliminar, aprendiendo sus movimientos, sus debilidades y planeando tu siguiente movimiento. Aunque si eres de los que gusta de llegar estilo Rambo y repartir plomo a cuanto cristiano se te ponga enfrente, también eres libre de hacerlo.

Si no has jugado ningún juego de la saga Hitman, este es un perfecto punto de partida.

Dark (2017)

Una de las mejores series en todo el catálogo de Netflix, llegada a ser comparada con Stranger Things pero para adultos.

En el pueblo de Winden, una serie de raras desapariciones de niños han comenzando a ocurrir, pero todo se complica aún más cuando el hijo del policía Ulrich Nielsen desaparece también, dejándolo roto y obsesionado con descubrir el misterio del paradero de su hijo, ya que hace 33 años, el hermano de Ulrich también desapareció sin dejar rastro.

La serie tiene un guión muy inteligente, grandes actuaciones y un gran misterio que debes ir resolviendo junto con los personajes.

La historia transcurre en tres épocas distintas: 2019, 1986 y 1953. Cada año con acciones y tramas que afectan directamente los eventos de los otros años ¿Ya mencioné que hay viajes en el tiempo? Los escritores hicieron un trabajo maravilloso para lograr sincronizar todas las acciones en las tres líneas temporales y hacer que sigas viendo la serie de inicio a fin para resolver el misterio de las desapariciones de Winden.