Youtuber Qorygore hace un Logan Paul y graba a un suicida en Japón

YouTube acaba de lanzar su video de recuento del 2018. Una de las presencias que más agradecimos no ver fue Logan Paul. El Youtuber cayó en la infamia para muchos; luego de grabar un video con el cadáver de un suicida en Japón. Es un hecho deleznable, pero parece que su colega Qorygore lo encontró gracioso.

El youtuber es relativamente popular en Indonesia. Cuenta con poco más de 889 mil suscriptores y sus contenidos siempre iban sobre música rap y videojuegos.

Pero, hace algunos días el tal Qorygore subió a su canal un video fuera de su repertorio común; donde hacía una visita al bosque de Aokigahara en Japón, el famoso bosque de los suicidios.

Y tal como sería de esperarse, en un punto del video se encuentra con el aparente cadáver de un suicida, cubierto por un impermeable. Y por supuesto, lo grabó, y por supuesto lo subió a su canal de YouTube.

Tal como sería de esperarse en pleno 2018, el video se convirtió en otra sensación viral. De modo que superó las 600 mil reproducciones antes de que YouTube eliminara el contenido.

Este acto desató una seria oleada de críticas en otras redes sociales, como Twitter. Donde incluso se pone en evidencia que Qorygore intentaba emular lo que sucedió con Logan Paul:

He did says on the video that "its Logan Paul 2.0" so yeah he did it purposely for the publicity

— Anggoro Surjohudoro (@AnggoroSjdr) December 5, 2018