Un esperado debut oficial: Review del Xiaomi Redmi S2 [FW Labs]

Competencia para la gama media.

Este es el Redmi S2 de Xiaomi, el equipo que la marca eligió para competir en Chile y hacer un impacto. Un terminal de gama media con buenas especificaciones que pretende meterse de lleno a competir en un mar de opciones.

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla de 5.99 pulgadas

Procesador Qualcomm Snapdragon 625

3 GB de RAM

32 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Radio FM

Cámara doble de 12 + 5 megapixeles

Cámara frontal de 16 megapixeles con flash

Batería de 3080 mAh

Diseño

El Redmi S2 se presenta en un cuerpo de aluminio, con rieles firmes y un frontal que rememora al excelente Mi A2.

Es un diseño ya algo repetido, lo que no quita que pueda ser muy elegante y que se sienta bastante bien para el precio al que se ofrece en prepago.

La tactilidad de los botones es más que buena y el lector de huellas, como es de costumbre con los celulares Xiaomi, roza la perfección.

Si hay algo que podemos alegar es que el frontal pareciera ser muy grueso, por lo que se nota la separación con el posterior de aluminio. No es nada grave pero si es una decisión algo descuidada donde otros lo han hecho mejor.

Sobre ese mismo frontal, el brillo de la pantalla me dejó conforme al igual que la reproducción de color. Es algo fría, pero nada que notes a primera o segunda vista. Su resolución no es la más alta, pero una vez más se prueba que eso no importa cuando el tratamiento de imagen es bueno.

Rendimiento

El Snapdragon 625 es un muy buen chip que permite duración de batería estelar (cerca de 7 horas de pantalla encendida) sin tener un rendimiento tan inferior.

En tareas del día a día como redes sociales y mensajería, el equipo anda perfecto, incluso en doble tarea. Me hubiera gustado un poco más de RAM para no tener que refrescar algunas aplicaciones que fallaban en mantenerse abiertas en segundo plano.

La capa de personalización de Xiaomi es bastante pesada y al contrario de lo mostrado en equipos como el Pocophone (entendiendo que es otra gama), esta es más invasiva y con más bloatware del que quisiera.

No puedo optar por tener un cajón de aplicaciones y eso, a nivel personal, me rompe mucho la experiencia. Aún así se agradece que esté bien optimizada y que el sistema opcional de navegación por gestos esté tan bien resuelto, al contrario de lo que pasa en Huawei y en el mismísimo Pixel, por ejemplo. Para todo lo demás, se puede instalar un launcher. Un usuario promedio que viene de un iPhone no tendrá problemas porque toda la experiencia es bien similar, incluso en lo estético, algo que pasa mucho con las marcas chinas y que a varios le puede ser útil.

Fotos

Es evidente que el foco fotográfico del equipo está puesto en las selfies y es que son bastante buenas, pudiendo hacer modo retrato bien logrado y muchas opciones de belleza, además de flash frontal.

Por el otro lado -literalmente- tenemos un equipo bastante dual, no solo por su cámara doble, si no que por una incongruencia de desempeño, donde de día tenemos un celular que le puede competir a equipos mucho más caros, pero que de noche se derrumba estrepitosamente, al nivel de equipos más baratos.

A pesar de tener modos para mejorar esto, no me sirvieron en mi experiencia para suplir algo que no está bien. Al menos con la luz correcta el modo retrato es muy bueno y Xiaomi muestra toda su experiencia en fotografía computacional. Si quieres llevar todo más allá, también hay modo manual para sacarle el máximo provecho.

Recomendado

El Redmi S2 de Xiaomi se venderá en Movistar inicialmente a un precio en prepago de CLP $169.990, que puede ser "alto" para los que ya conocen Xiaomi y lo importan desde AliExpress, arriesgando un "aduanazo" y sin garantía, pero es un precio muy competitivo para el contexto en el que se mueve. Además este tiene todas las bandas y certificaciones correctas para funcionar sin problemas en el país.

Por otro lado, es probable que su precio de lanzamiento no se mantenga por demasiado tiempo dado el dinamismo del mercado y la inminente llegada de otros equipos de la marca, en varias gamas.

No solo llegarán celulares. Xiaomi traerá gran parte de su ecosistema de Internet de las Cosas y gadgets, por lo que estamos atentos a sus próximos movimientos y, por cierto, bienvenidos oficialmente a Chile, siempre es bueno tener más competencia.