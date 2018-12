Xiaomi hizo un árbol de navidad con celulares y rompió un Récord Guinnes

¿Se imaginan que alguien hace una escultura con celulares tan ambiciosa que termina rompiendo un Récord Guinnes? Pues eso hizo Xiaomi.

Con motivo de las fiestas, este árbol de navidad está hecho de más de mil dispositivos de la marca que están haciendo un mosaico con publicidad, y como si fuera poco comparte internet gratis a quienes estén cerca.

Yes, it's made up of 1,008 Mi Play smartphones! Xiaomi achieved the largest animated mobile phone mosaic certified by the Guinness World Records! RT if you like this Christmas gift from Xiaomi. #NoMiWithoutYou #ThanksMiFans pic.twitter.com/DFyO0Jqv05

— Mi (@xiaomi) December 24, 2018