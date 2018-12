Xbox Game Pass agregará en diciembre Mortal Kombat X, PES 2019, Ori y más

Microsoft ha anunciado los juegos que se agregarán a Xbox Game Pass en este mes de diciembre, donde hay algunos bastante interesantes como Mortal Kombat X, PES 2019, Ori and the Blind Forest y Hellblade: Senua's Sacrifice.

A continuación tienen la lista completa de juegos que llegan a Xbox Game Pass junto con la fecha en que se agregan y una breve descripción:

Mortal Kombat X (7 de diciembre)

Viaja 25 años hacia el futuro mientras la épica saga de Mortal Kombat continúa. Mortal Kombat X presenta una nueva generación de luchadores (incluido el regreso de algunos favoritos de los fans), una brillante presentación cinematográfica y un sistema de personalización de personajes que te permitirá elegir entre movimientos especiales, ataques o armas que impactarán tanto en la estrategia como en el estilo de pelea de cada personaje. Júntate con tus mejores amigos para pasar un buen momento con este fantástico juego de peleas.

Pro Evolution Soccer 19 (13 de diciembre)

PES 2019 recrea la intensidad del fútbol con recreaciones ultrarrealistas de las mejores ligas. ¡Si eres miembro de Xbox Game Pass tendrás acceso a toda la acción! Y ahora, gracias a una reciente actualización del juego, disfrutarás nuevos estadios, kits de equipo y una nueva gama de zapatos y balones de fútbol. Como miembro de Xbox Game Pass podrás competir en la próxima temporada de la PES League, la competencia mundial oficial de deportes de Konami para encontrar y premiar al mejor jugador de PES 2019.

Spintires: Mudrunner (13 de diciembre)

Prepárate para tomar el control de potentes vehículos todoterreno en las salvajes tierras de Siberia en Spintires: Mudrunner. Recorre caminos fangosos y supera ríos torrenciales u obstáculos con impresionante motor de física que simula algunos de los entornos más duros conocidos por el hombre. Conduce 19 fantásticos vehículos y deja echa a andar tu ingenio y habilidades de navegación. Personalízalos y juega con hasta tres amigos en el modo multijugador. Trabajen en equipo para transportar madera y desbloquear nuevos vehículos y mapas conforme avancen.

Hellblade: Senua’s Sacrifice (17 de diciembre)

De Ninja Theory, uno de los equipos desarrolladores que recientemente se sumó a la familia de Microsoft Studios a principios de este año, y los creadores de Enslaved: Odyssey to the West y DmC: Devil May Cry, llega el brutal viaje de una guerrera hacia el mito y la locura. Ambientado en la era vikinga, una guerrera celta emprende un viaje que te llevará a recorrer una visión inquietante del infierno vikingo para rescatar el alma de su amante. Creado en colaboración con neurocientíficos y personas que viven con psicosis, Hellblade: Senua’s Sacrifice te llevará a las profundidades de la mente de Senua.

Ori and the Blind Forest (20 de diciembre)

A menudo descrito como exquisitamente hermoso y conmovedoramente emotivo, el título aclamado por la crítica y por sus apasionados fans desde que llegó a Xbox One, Ori and the Blind Forest ha sido merecedor de más de 30 premios de la industria. Este juego de plataformas de desplazamiento lateral de Moon Studios combina un arte increíble con música conmovedora, un gameplay desafiante y una narrativa poderosa en un juego trascendental como este que no te puedes perder.

Shadow Warrior 2 (20 de diciembre)

Producto de una de las franquicias más frenéticas del mundo y del desarrollador Flying Wild Hog, llega el mejor sistema de combate cuerpo a cuerpo en primera persona que jamás se haya creado. Prepara tus afiladas armas para hacer sashimi a tus amigos o crea una poderosa explosión con una asombrosa cantidad de fuego y magia arcaica para purgar el mundo del mal. Estos elementos le dan vida al saqueador de saqueadores más extraño, extravagante y sangriento que jamás hayas visto. Ponte en los zapatos de Lo Wang, tu amigable ninja asesino del vecindario que siempre está listo para cortar, rajar y más… Derrota innumerables oleadas de monstruos en tu camino por resolver el misterio de una chica mágicamente atrapada en tu cabeza.

¡Ah! por si te lo perdiste, ayer en The Game Awards anunciamos tres juegos más que se incorporarán al catálogo de juegos de Xbox Game Pass. Creo que será mejor que dejes tu trabajo y te pongas a jugar.

Ashen (7 de diciembre)

Este es un RPG de acción co-op de mundo abierto sobre un vagabundo en busca de un hogar. A medida que te adentres en el reino de Ashen te toparás con otros jugadores en un mundo abierto multijugador co-op. Depende de ti cómo tratarlos, si luchas junto a ellos contra el mal invitándolos a tu grupo o simplemente los ignoras.

Kingdom Two Crowns (11 de diciembre)

Trabaja con otros jugadores en el nuevo modo de campaña de forma individual o en modo co-op para construir un reino y protegerlo de la amenaza de la codicia. ¡Prueba nuevas tecnologías, unidades, enemigos, montajes y secretos en la próxima evolución de la galardonada franquicia de microestrategia!

Below (14 de diciembre)

Experimenta este terrario procedimental lleno de vida, misterio y muerte. Pon a prueba tu temple aventurero en los laberintos subterráneos de la isla. Explora un inframundo grande e interconectado, con una vida silvestre astuta, trampas mortales y acechado por una presencia sombría. Sobrevive a los peligros de The Depths y descubre lo que hay debajo… o al menos inténtalo.