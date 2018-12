Desarrolladores de videojuegos del Reino Unido crean sindicato para exigir derechos

En tiempos recientes ha sonado fuerte el tema de la explotación laboral en la industria de los videojuegos como los polémicos casos de Telltale Games y de Rockstar Games, y para intentar solucionar esa clase de problemas tenemos que desarrolladores del Reino Unido han creado un sindicato para defender los derechos de los trabajadores (vía SkyNews).

La iniciativa lanzada recientemente lleva por nombre Games Workers Union UK y luchará por evitar tiempos extra excesivos, contratos precarios y toda clase de discriminación, incluyendo equidad de remuneración.

Dec Peach, uno de los miembros fundadores, comentó: "Ahora hay esperanza de utilizar la organización colectiva para arreglar un sector roto y crear una industria ética. Desde que tengo memoria se ha considerado normal que los trabajadores de juegos soporten contratos de cero horas, horas extra sin pagar e incluso sexismo y homofobia como el precio necesario para pagar por el privilegio de trabajar en la industria."

GAME WORKERS UNITE UK IS NOW A LEGAL TRADE UNION

We are proud to announce that we have become a branch of @IWGBunion – a small, dynamic and effective trade union.

Are you a worker and are worried you will be exploited by the games industry✊🏻✊🏿✊🎮

JOIN: https://t.co/ENyNOreC4F pic.twitter.com/1e00eSmxrZ

— Game Workers Unite UK (@GWU_UK) December 14, 2018