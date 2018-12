Estos son todos los videojuegos que se estrenan en enero de 2019

Incluyendo Resident Evil 2, Kingdom Hearts III, Tales of Vesperia: Definitive Edition y más.

El 2018 cerró en grande con lanzamientos importantes como Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Pokémon Let's Go y Super Smash Bros. Ultimate, pero la tendencia no va a parar ya que en enero de 2019 se vienen algunos títulos muy esperados.

Entre los juegos que recibiremos en este primer mes del año están el remake de Resident Evil 2, Kingdom Hearts III, Tales of Vesperia: Definitive Edition, Ace Combat 7: Skies Unknown y Onimusha: Warlords.

A continuación tienen la lista de videojuegos que se estrenarán en enero de 2019 con su respectiva fecha de salida y plataformas en que estarán disponibles:

Catastronauts [Switch] – 3 de enero

JCB Pioneer Mars [Switch] – 3 de enero

Pikuniku [PC, Switch] – 7 de enero

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey [3DS] – 11 de enero

[3DS] – 11 de enero New Super Mario Bros. U [Switch] – 11 de enero

[Switch] – 11 de enero Tales of Vesperia: Definitive Edition [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 11 de enero

[PC, PS4, Xbox One, Switch] – 11 de enero Onimusha: Warlords [PC, PS4, Xbox One, Switch] – 15 de enero

[PC, PS4, Xbox One, Switch] – 15 de enero Hell Warders [PC, PS4, Xbox One] – 17 de enero

Ace Combat 7: Skies Unknown [PS4, Xbox One] – 18 de enero

[PS4, Xbox One] – 18 de enero Travis Strikes Again: No More Heroes [Switch] – 18 de enero

A Fisherman's Tale [PSVR] – 22 de enero

The Council – Complete Edition [PS4, Xbox One] – 22 de enero

At The Gates [PC] – 23 de enero

Resident Evil 2 Remake [PC, PS4, Xbox One] – 25 de enero

[PC, PS4, Xbox One] – 25 de enero Tropico 6 [PC] – 25 de enero

Genesis Alpha One [PC, PS4, Xbox One] – 29 de enero

Kingdom Hearts III [PC, PS4, Xbox One] – 29 de enero

También recuerden que ya se dieron a conocer los juegos de PlayStation Plus para enero que incluyen títulos como Steep y Portal Knights, además de los Games with Gold de Xbox que vienen con Celeste y Far Cry 2.

¿Qué dicen? ¿Cuáles de los juegos que se lanzarán en enero piensan agregar a su colección?