Chilena descubrió la cura contra el hanta, pero tendrá que recurrir a Farkas para desarrollar la vacuna

Aunque la microbióloga, María Inés Barría, encontró la cura contra el virus hanta, ha tenido serios problemas para desarrollar la vacuna. No logra encontrar financiamiento, a pesar de ser un tema de salud pública.

Según un informe de El Dínamo, tras probarlo con éxito en animales, está analizando incluso pedir ayuda a Leonardo Farkas (un chileno que usualmente dona dinero) para conseguir los 938 millones de pesos que necesita para desarrollar esta vacuna.

No se trata de una investigación cualquiera, puesto que la científica demostró en una publicación en la revista Science Translational Medicine, su método.

Aunque recurrió al Ministerio de Salud para fabricar mil dosis, realizar pruebas seguras en humanos, y poder certificar el tratamiento, no ha recibido respuesta. Esto dijo:

Si el Ministerio de Salud no se involucra, el fármaco algún día lo va a sacar una farmacéutica y va a costar millones. Chile es uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología, y a mí y a muchos científicos no nos calza la idea de que se apruebe un Ministerio (de Ciencias), pero que el financiamiento de proyectos siga siendo insuficiente ¿De qué sirve? Se convierte en un elefante blanco que no puede cumplir las promesas.