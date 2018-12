Una marca de agua saborizada pagará 100 mil dólares a quien no ocupe el celular por un año

¿Cuántos dólares son necesarios para que dejes de ocupar tu celular por 365 días, sin acceder a nada, pero nada de nada? Para mí, creo que no habría cantidad suficiente.

Pero eso es lo que quiere averiguar Vitamin Water (de Coca-Cola Company), que seleccionará a un "afortunado", que deberá pasar un año con un equipo de palo que solo recibe y hace llamadas. Ojo, nada de SMS tampoco.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX

