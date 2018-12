Así puedes solicitar un viaje de Uber desde la comodidad de tu computadora

Una de las características de Uber es que necesitas un celular con Internet para poder usarlo... pero eso ha cambiado, ahora puedes hacerlo en computadora.

¿Sabías que no necesitas un celular o la aplicación para pedir Uber? Puedes hacerlo desde el navegador de cualquier celular… o desde tu computadora. Así que si has perdido el teléfono o no tienes Internet en él, no te preocupes, todavía puedes viajar tranquilamente.

Cómo pedir Uber en la computadora

Luego de la llegada de Didi a México, la compañía de transporte ha comenzado a expandirse y también a recordarle a los usuarios que hay otras formas de usar su servicio; una de ellas es una página de Internet que es poco conocida. Este es el proceso:

Primero abre en tu computadora o en el navegador de tu celular la página m.uber.com. Sí, la "m" es por "móvil", pero puedes usarla en computadora.

Una vez dentro de la web, tienes dos opciones: permitirle acceso a tus servicios de ubicación o bien escribir manualmente la dirección en donde quieres que te recoja el automóvil. Elige la que te sea más conveniente.

Ahora lo normal: pon el destino al que deseas ir. Como en la app, te aparecerán los precios aproximados para cada tipo de servicio.

Elige el servicio que quieras y eso es todo: ahora a esperar tu Uber en el punto de partida.

Como verás, la forma de usar la web móvil es prácticamente igual a usar la aplicación y el resultado es básicamente el mismo. Puedes seguir el viaje desde la misma página, aunque será algo no tan fácil si lo has pedido desde una computadora, obviamente.