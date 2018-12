¿Quieres ver la TV gratis en tu celular? Con estas apps es posible

Si la infinidad del Internet no te es suficiente cuando tienes tiempo que perder o hay algún show que no quieres dejar de ver, estas apps te interesan.

Poco a poco, la TV comienza a quedar en segundo plano en la competencia contra celulares o computadoras. Pero sigue siendo una manera excelente para perder el tiempo cuando esperas y sí, todavía hay uno o dos shows que quizá podrían interesarte. Si tienes un celular Android, la respuesta es sencilla.

Podrás encontrarlas en la Play Store y lo mejor es que son completamente legales. En caso de que te lo preguntaras; estas apps no “roban” la señal, sino que localizan streamings y los proyectan dentro de la aplicación para ti.

Aplicaciones gratuitas para ver TV en tu Android

Esta app te permitirá ver la televisión pública de muchos países diferentes; su ventaja además es que no tiene tantos anuncios (aunque sí tiene). El lado malo es que no te permite ver el contenido en pantalla completa y la interfaz no es la mejor.

Si tienes hijos o eres amante de las caricaturas; puedes descargar la app para ver contenido de Disney. Existe contenido bajo demanda que tiene un costo, aunque también puedes ver gratis lo que se está transmitiendo en ese momento.