Tumblr fuera de control: Su algoritmo está marcando como pornografía imágenes de todo tipo

Quizá para este momento ya sepas la mala noticia: Tumblr ha decidido eliminar el porno y los desnudos, sean artísticos o no. Curioso, considerando que esta red social es usada por muchos para eso. Y bueno, ya te hablamos de que el algoritmo está marcando como porno incluso a Jesucristo (¡qué!), pero no es el único. Es seguro decir, por ahora, que el algoritmo está fuera de control.

Para lograr borrar todo el contenido NSFW de esta red social, se está usando un algoritmo que marca las imágenes que serán borradas el día del juicio final (17 de diciembre). Hasta aquí todo bien y con sentido. Pero… ¿qué pasa? Sí, se han vuelto un poco locos y están marcando como nopor desde gatos sin pelo hasta pollos, pasando por unicornios vomitando y limpiadores de botas.

hell yes! my puking unicorn got flagged #tooSexyForTumblr

nice work @tumblr , you blew it pic.twitter.com/s9CYuqTR5H

— a.j. (@stewped) December 4, 2018