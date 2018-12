Tumblr enloquece y marca como porno a Jesucristo

La inteligencia artificial de Tumblr está provocando burlas al por mayor.

Han pasado 48 horas desde que se anunció la purga masiva de todo el porno alojado dentro de Tumblr. Los fans de esta plataforma no tomaron con agrado la noticia, pero ahora todo se ha convertido en una comedia involuntaria.

Como sería de esperarse, para hacer este movimiento colosal, los administradores se han valido de una inteligencia artificial. Misma que ha escudriñado por todos los rincones de Tumblr para identificar contenidos adecuados y aquellos que consideraba pornográfico.

Estamos confiando en herramientas automatizadas para identificar contenido adulto. También hay un equipo humano para ayudar a entrenar y mantener nuestros sistemas bajo control. Sabemos que habrá errores, pero hemos hecho todo lo posible para crear y aplicar una política que reconozca la amplitud de expresión que vemos en la comunidad.

Jesús porno

Lo hilarante aquí es que la IA no es muy lista que digamos. Y ha identificado una cantidad brutal de contenidos inofensivos como material para adultos. Incluyendo una pintura con el propio Jesucristo.

Basta realizar una rápida búsqueda por Twitter para toparse con una galería de la risa sobre todas las cosas que Tumblr está bloqueando.

Retratos bíblicos, fotografías de bailarinas de Ballet, dibujos de cómics, juguetes para niños, moda vintage de la década de los 40. Hasta un simple e inofensivo Hot Dog.

La lista se extiende hasta el infinito, y más allá. Aquí compartimos algunos ejemplos de la pena ajena:

Tumblr's nipple-sensing AI is on point pic.twitter.com/kdG6PoRfzT — Raspberry Chainsaw (@ZAWARUMONO) December 4, 2018

Tumblr is hilariously shit. I'm guessing a lot of Artgerm's stuff is going to get flagged for nothing. pic.twitter.com/ffvLc4vMwE — Endless Amy (@taterpie) December 4, 2018

Oddly enough this Crepax art with some female presenting nipples appears to be safe for the mo'https://t.co/2QkS5jpore — Endless Amy (@taterpie) December 4, 2018

Ah yes @tumblr AI is clearly working well. My blog has always been sfw yet many have been flagged.

I can now see why so many sfw users are leaving. What a shame, was once a great site and now plagued with ads and abysmal moderation. pic.twitter.com/DK9f5uy2mM — Red Baron ✈️🏁 (@redbaron_wolf) December 4, 2018

@Tumblr why does your AI flag every post with a woman or animal in it? pic.twitter.com/GneeG0UJGK — Inca Child Mummy (@burkinibabe) December 4, 2018

So…this got flagged on my Tumblr for "adult content". This is why maybe you should have your AI filters a little more refined, @Tumblr. pic.twitter.com/V8kpdj2JRK — Melody "Future Unwoman" Fohr (@MonkeyPretzel) December 3, 2018

Aún así, esto no parece que se vaya a detener. Por el contrario, la Inteligencia Artificial de Tumblr sigue cortando cabezas de manera indiscriminada.

