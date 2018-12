Tom Cruise interrumpe filmaciones de Top Gun 2 para configurar tu pantalla HD

Tom Cruise ha tenido un gran año. Missión Impossible: Fallout es una de las mejores películas del 2018. Gracias a que el actor literalmente estuvo a punto de matarse en cada toma.

Ahora, con el lanzamiento de su película en formato físico y digital, el actor se ha mostrado francamente preocupado de que sus fans no estén viendo la película bien en sus pantallas HD. De modo que ha publicado en su cuenta de Twitter un video que casi es un tutorial:

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA

— Tom Cruise (@TomCruise) December 4, 2018