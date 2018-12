TikTok es la mejor app para: Las nuevas generaciones [FayerWayer TV]

La cada vez más popular TikTok te permite hacer videos sin más límites que tu propia imaginación.

Tenemos redes sociales para todo. En un contexto donde parecen estar casi todos los nichos explotados, resulta interesante el poder de entrada de una nueva red social: TikTok.

La semana pasada estrenamos la sección "La mejor app para…" y hoy les presentamos esta plataforma orientada a las nuevas generaciones, aunque no excluyente de los que estamos algo más viejos.

La China TikTok, a diferencia de otras apps del rubro, está centrada en el contenido audiovisual, aunque si no eres experto en la materia, no te preocupes: no existen demasiadas limitaciones más allá de tu propia imaginación para generar contenido.

En la aplicación podrás recrear escenas, hacer playback o prácticamente lo que quieras y compartirlo con tus amigos o público en general. Hace algunas semanas te mostramos algunos de los videos más graciosos de la plataforma (velos aquí), y ahora te explicamos brevemente como ocupar la app.

Algunos datos adicionales de esta red social, que en China lleva por nombre Douyin, es que es desarrollada por la compañía ByteDance y explotó en popularidad recién a fines del año pasado con la compra de musical.ly.

En cuestiones técnicas, la app tiene un peso de descarga de 212 MB app (varía en Android y iOS). Está disponible en español y es recomendable usarla en dispositivos de gama media (o superior) para aprovechar de forma fluida todas sus funciones. Encuéntrala aquí.