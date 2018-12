Esto es todo lo que se anunció en The Game Awards 2018

The Game Awards 2018 finalmente se llevó a cabo con un evento bastante redondo donde hubo de todo un poco, incluyendo el reconocimiento a los mejores juegos del año, presentaciones musicales, aparición de personalidades de la industria y por supuesto algunos anuncios interesantes.

Comenzando con el tema de los premios, God of War se llevó el máximo reconocimiento al ganar el Juego del Año, pero también hubo otros títulos que se llevaron varios galardones como Red Dead Redemption 2 y Fortnite. En este enlace pueden ver la lista completa de ganadores en las diferentes categorías.

Así que sin más, a continuación tienen un resumen de las novedades que se presentaron en The Game Awards 2018:

Un juego descrito como "un disco de pop hecho videojuego" desarrollado por Simogo en exclusiva para Nintendo Switch.

Un juego de aventura que llegará en 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Esta nueva entrega de la serie Marvel Ultimate Alliance llegará en exclusiva para Nintendo Switch en 2019. Es desarrollado por Team Ninja y como pueden ver toma bastante inspiración de las más recientes cintas del Universo Cinemático de Marvel.

Midwinter Studios presentó Scavengers, un título multijugador de supervivencia que llegará en 2019, incluso se comentó que en la primera parte del año este juego tendrá una etapa de prueba.

Supergiant Games anunció Hades, un juego de acción con perspectiva isométrica inspirado en la mitología griega. Este título ya está disponible en Early Access en la Epic Games Store con un precio de USD $19.99. Solo basta decir que es de los creadores de Bastion y Transistor.

Esta secuela de Far Cry 5 se lanzará el 15 de febrero de 2019 en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC. En este enlace encuentran más detalles.

Esta experiencia interactiva de Galactic Cafe llegará a consolas en 2019 con nuevo contenido y nuevos finales, y para los usuarios de PC este contenido adicional se lanzará a través de una actualización.

Se confirmó la versión remasterizada de Crash Team Racing que llegará el 21 de junio de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. En este enlace encuentran más detalles.

Un nuevo juego de Obisidian Entertainment y Private Division, se trata de un RPG en primera persona que le dará importancia a las decisiones de los jugadores.

El nuevo título de Hello Games, los creadores de No Man's Sky, que estará enfocado en la narrativa al mostrarnos la historia desde diversas perspectivas.

Un nuevo MMO de supervivencia desarrollado por Studio Wildcard, los creadores de Ark: Survival Evolved, que llegará la próxima semana a PC y en 2019 se lanzará en Xbox Game Preview.

Electronic Arts y BioWare presentaron un breve teaser del nuevo Dragon Age, aunque no se revelaron detalles al respecto y solo se utilizó el hashtag #TheDreadWolfRises.

Giant Squid Games anunciaron su más reciente título que luce muy diferente a ABZU, el título anterior del estudio. The Pathless es una nueva aventura que llegará en versiones para PC y PlayStation 4.

Un juego con estilo de 16-bits y perspectiva isométrica con enfoque en el cooperativo que está basado en la nueva temporada de Stranger Things y que llegará en versiones para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Ed Boon estuvo en el escenario para presentar un premio, pero nos sorprendió con el tráiler de presentación del nuevo Mortal Kombat que llegará el 23 de abril de 2019 a PlayStation 4, Xbox One y PC, aunque será el 17 de enero cuando se llevará a cabo su presentación oficial. En este enlace encuentran más detalles.

Nuevo tráiler de Anthem, título que se estrenará el 22 de febrero de 2019 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Cabe señalar que del 8 al 9 de diciembre se llevará a cabo una prueba Alpha cerrada.

Se presentó un nuevo tráiler de Devil May Cry 5, además de que se anunció que este 7 de diciembre se lanzará un demo exclusivo para Xbox One.

It’s showtime! Check out the extended cut of our #TheGameAwards #DMC5 trailer for stylish new gameplay of all 3 playable characters, the all-new cameo system, playable demo news, and a little teaser at the end!

👿 https://t.co/IyuszBwjHz pic.twitter.com/gjQKNjdr74

— Devil May Cry 5 (@DevilMayCry) December 7, 2018