Steam, PlayStation Store y Xbox Store tienen ventas especiales de The Game Awards 2018

Descuentos en los juegos más importantes del año incluyendo Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey y más.

En estos momentos se está celebrando The Game Awards 2018 y el presentador Geoff Keighley reveló que para celebrar el evento han comenzado ventas especiales en tiendas como Steam, PlayStation Store y Microsoft Store.

Cabe mencionar que la promoción estará disponible solo por tiempo limitado y que ofrece descuentos interesantes en los juegos más importantes del año, incluyendo algunos como Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Dragon Quest XI, Shadow of the Tomb Raider, Monster Hunter World, Celeste, Call of Duty: Black Ops 4 y más.

En los siguientes enlaces pueden visitar las respectivas tiendas para ver los descuentos disponibles en cada plataforma:

Steam

PlayStation 4

Xbox One

Por si se lo están perdiendo, pronto les tendremos el resumen con los anuncios más importantes de The Game Awards 2018.