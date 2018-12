The Game Awards 2018: Aquí pueden ver en vivo la ceremonia #TheGameAwards

Dentro de unos minutos comenzará la transmisión en vivo de The Game Awards 2018, la entrega de premios que reconocerá a los mejores juegos del año.

Pero además de los reconocimientos, incluyendo el esperado premio al Juego del Año, se esperan varias sorpresas y anuncios importantes como el remake de Crash Team Racing, una noticia de Dragon Age, un nuevo spinoff de Far Cry y el nuevo RPG de Obsidian.

The Game Awards 2018 comenzará a las 7:30 PM de la Ciudad de México / 10:30 PM de Santiago de Chile con un show previo, y a las 8:00 PM de la Ciudad de México / 11:00 PM de Santiago de Chile comenzará oficialmente la ceremonia que tendrá una duración de dos horas.

En el video incluido en esta nota podrán seguir la transmisión de YouTube (disponible en 4K), pero también se podrá seguir por Facebook Live, Mixer e incluso en las consolas PlayStation 4 y Xbox One.

Here’s a sneak peek at our stage right now! What are you most excited to see tonight?! #TheGameAwards pic.twitter.com/UTx29y0Fqy

— The Game Awards (@thegameawards) December 6, 2018