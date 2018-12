La tecnología de Black Mirror que ya es una realidad

La tecnología de Black Mirror no es solamente un vistazo a lo que puede llegar a futuro, es una realidad a la que estamos avanzando cada vez más rápido.

Black Mirror es una serie de Netflix tan buena que si no la has visto, te recomiendo que la vayas a ver de inmediato. No solamente la dirección y la fotografía son sorprendentes, sino que cada historia nos presenta un tipo de tecnología que puede dar más miedo que cualquier payaso en una alcantarilla.

La mayor parte de los gadgets y avances tecnológicos que nos muestra la serie son tan avanzados que podríamos pensar que solamente existen en un mundo de fantasía, pero en la realidad, estamos más cerca de vivir un episodio de Black Mirror de lo que pensamos, ya que gran parte de lo mostrado en la serie, ya existe o está siendo desarrollado. Ten miedo.

Celebridades Virtuales

El episodio “The Waldo Moment” marca el final de la segunda temporada de Black Mirror, y en este podemos ver a un personaje de ficción que se vuelve una figura importante dentro de la política británica. Este personaje es controlado por un comediante y su popularidad crece a niveles incontrolables.

La realidad, en este caso, va de la mano con la ficción, ya que existen personajes ficticios que pueden interactuar con una audiencia en vivo gracias a avanzadas técnicas de animación que hacen que los personajes digitales se sientan reales.

Un ejemplo de ello es Kitzuna AI, una supuesta inteligencia artificial que cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo, la cual se volvió famosa por ser la primera “Youtuber” digital. Kitzuna AI ya maneja dos cuentas en youtube, además de varias redes sociales. En sus canales habla sobre si misma en sesiones de preguntas y respuestas y en su canal secundario, realiza gameplays. Como dato curioso, su nombre es un juego de palabras en japonés, ya que AI (Artificial Inteligence en inglés) se puede traducir como “Amor” por su palabra en japonés “Ai”

Calificación personal

La realidad no es tan intensa como el primer episodio de la tercer temporada, titulado “Nosedive” en donde se puede calificar la calidad de una persona en general gracias a una aplicación universal, sin embargo, estamos cerca de que esto sea real.

Piensa por un segundo en las distintas aplicaciones de transporte como Uber o DiDi, estás te dejan calificar a tu conductor, quien puede obtener más viajes gracias a buenas calificaciones o perderlos si es que la gente cancela al ver sus bajas calificaciones. Se nos ha dado el poder de controlar la imagen publica de personas que no conocemos basados solamente en un aspecto de su vida.

Además, China ya se encuentra trabajando en una aplicación similar a la vista en este episodio de Black Mirror, la cual podrá calificar el valor de una persona según sus creencias políticas o ganancias.

Camiones de Pizza Autómatas

En uno de los episodios más macabros de la cuarta temporada, titulado “Crocodile” se nos presenta un vehículo autómata que se encarga de entregar pizza sin que un ser humano lo maneje. En la serie este vehículo atropella una persona y todo se va en picada a partir de ahí.

Curiosamente, esto ya es una realidad, incluido el accidente, lo cual no ocurrió no una, sino dos veces.

Un vehículo automata de Uber se vio involucrado en un accidente fatal que terminó con la muerte de una desafortunada mujer en Arizona. Este caso llevó a la compañía a suspender su servicio automata por un tiempo en Phoenix.

De igual manera, un autobús automata tuvo un accidente a tan solo dos horas de empezar a dar servicio por primera vez. Esto ocurrió en Las Vegas, afortunadamente, fue un incidente sin heridos de ningún tipo.

Cabe mencionar que a pesar de que los vehículos se manejan solos, llevaban un operador a bordo, por motivos de monitoreo y para evitar este tipo de accidentes (Cosa que obviamente no salió nada bien).

Sin embargo también hay casos exitosos de vehículos autómatas, tal es el caso de la primera pizza entregada por un vehículo de este tipo de la mano de Domino’s Pizza y de Ford. En este caso también había un operador a bordo y un auto siguiéndolos para cuidar que no hubiera incidentes similares a los ya vistos.

Y poco tiempo después de que se estrenara el episodio de Black Mirror, Pizza Hut anunció que ya se encuentran trabajando junto con Toyota en un vehículo 100% independiente que no requiere operadores, si, con la intención de entregar pizza, justo como en el episodio de la serie de Netflix.

Animales robot

“Hated in the Nation” es un episodio con un gran plot twist que nos presenta unas abejas robot que se usan para asesinar personas, pero que anteriormente se usaban para polinizar artificialmente.

A diferencia de las abejas asesinas, las abejas robot en la realidad son mucho más pacificas y han sido desarrolladas por Harvad desde el año 2013, hasta ahora con grandes avances como poder entrar al agua y salir de esta sin problemas.

De igual forma, en el episodio “Metalhead” podemos ver una maquina de guerra del tamaño y forma de un perro pequeño, maquina que resulta ser un cazador implacable y que sirve como antagonista de uno de los mejores episodios de la serie.

Este tipo de tecnología se sigue desarrollando hasta la fecha gracias a compañías de robótica como Boston Dynamics, que fuera de darle un uso domestico a sus creaciones, buscan darles un uso militar, tanto para ayuda en combate como para búsqueda y rescate.

Casas inteligentes

En el episodio “White Christmas” hay tres historias muy intensas, una de ellas nos lleva a conocer lo que hay detrás de un aparato que puede controlar tu hogar, en este caso, un pequeño huevo con una consciencia humana real atrapada dentro. Algo similar a lo que ya tenemos hoy en día con Alexa y con Google Assistant.

Incluso se han llegado a reportar casos en los que Alexa se comporta de maneras extrañas, como riendo de vez en cuando sin que nadie diga nada, poniendo música que no se le pide y apagándose a sí misma para no contestar preguntas sobre información de espionaje relacionada con Amazon.

Esperemos que no exista ninguna consciencia humana dentro de tu Alexa, pero en caso de que así sea, seguramente ya está cansada de que le pidan reproducir “Despacito”

Trackeo, streaming y acoso en línea

Para este caso tenemos 3 episodios, uno de ellos es de nuevo “White Christmas” en donde podemos ver a un hombre ayudando a otro a conquistar a una chica por medio de una cámara que el neófito lleva implantada en su ojo. A parte de cobrar por sus servicios de casanova profesional, este tipo hace una transmisión en vivo de lo que su cliente ve, cobrando a otro grupo de personas para ver escenas de sexo en tiempo real. Si bien, aún no contamos con implantes en los ojos que nos permitan transmitir lo que vemos en tiempo real, el streaming de videos privados a terceros es real.

Siguiendo con el episodio de “Shut up and Dance” un chico se ve involucrado en una serie de pruebas que le imponen unos hackers que accedieron a su cámara por medio de un virus y lo amenazan con publicar videos de él masturbándose si no hace lo que ellos le piden. Sin hacer spoilers, este tipo de casos no es tan raro como podrías pensar, ya que organizaciones como Anonymous tienen la capacidad de obtener información sensible de terceros sin su consentimiento.

Claro, no podemos olvidarnos del primer episodio de toda la serie “The National Anthem” el cual nos muestra el caso más real de todos los presentados anteriormente, ya que todo lo que el “artista” hace, se puede realizar en la vida real. Secuestro, información falsa, video amenazas y streaming. Quizá no con la destreza que se muestra en la serie de mandar señales falsas a los equipos de rescate, pero es algo que sin duda, se puede llevar a cabo con la tecnología que ya tenemos hoy en día.