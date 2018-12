Super Meat Boy y SOMA para PC se pueden descargar gratis por tiempo limitado

¡Alerta de juegos gratis! En esta ocasión tenemos que Epic Games Store y GOG están regalando Super Meat Boy y SOMA en sus versiones para PC.

Comenzando con Super Meat Boy, el juego desarrollado por Team Meat se puede descargar totalmente gratis desde la Epic Games Store desde hoy 28 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero.

Si recuerdan, cuando recientemente se lanzó la tienda de Epic Games se anunció que ofrecerían juegos gratis cada dos semanas, así que ingresando a la página de producto de Super Meat Boy pueden agregarlo a su carrito y completar el proceso para agregarlo a su colección.

Epic Games has partnered with Team Meat to offer @SuperMeatBoy for free on PC inside the Epic Games store. You can login and download it right now! https://t.co/eIsVpzK8CQ pic.twitter.com/I2pZ9IFxD6

Y pasando a SOMA, se trata de una promoción con tiempo más limitado ya que estará disponible solo hasta el próximo domingo 30 de diciembre.

Pueden descargar sin costo SOMA para PC ingresando a la página principal de GOG, y al inicio aparece el botón para canjear el título desarrollado por Frictional Games.

G I V E A W A Y

T I M E

L E T ' S G O !

SOMA is an existential, psychological horror that's not about jump-scares. From the creators of Amnesia. Claim yours via the giveaway banner on https://t.co/TiMFdAcy7Z by December 30! pic.twitter.com/hM41ZefSTn

— GOG.COM (@GOGcom) December 28, 2018