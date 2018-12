Épico trolleo a Sundar Pichai mientras exponía en el Congreso de Estados Unidos [VIDEO]

El CEO de Google, Sundar Pichai expuso este martes 11 de diciembre ante los congresistas estadounidenses y habló de Youtube.

Sundar Pichai, CEO de Google, compareció este martes ante el Congreso de Estados Unidos, que lo interrogó sobre sus últimas polémicas con el trato de la privacidad de los datos y la actuación de la compañía en China.

En la oportunidad, la máxima cabeza del mayor buscador del mundo, recibió un épico trolleo de parte de una persona disfrazado de Mr. Monopoly.

This Monopoly man protested Google CEO Sundar Pichai without saying word 🧐 pic.twitter.com/jDFm8oinNV — EveryBody vs Trump (@EVRYBODYvsTRUMP) December 11, 2018

Pero pasando a lo serio, Sundar Pichai habló de la neutralidad de los contenidos en Youtube y en Google.

"YouTube es una plataforma importante. Cuando encontramos violaciones a nuestras políticas, no queremos esos videos", manifestó.

Además, el CEO de Google comentó que, "no tiene planes” de lanzar un buscador en China, pero no descartó que puedan hacerlo más adelante. "Apostamos y apoyamos la libertad de expresión y los derechos humanos, y por ahora no hay ningún plan en ese país".