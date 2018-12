Los "genes del suicidio" existen y por fin han descubierto cuáles son

El suicidio tiene muchos factores, y sí, algunos son externos, otros relacionados a enfermedades, pero también la genética está involucrada.

¿Por qué se suicida la gente? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existen en el mundo, aunque se ha descubierto que una de las razones más comunes es, de hecho, la genética. Sí puedes heredar "el gen del suicidio", según un estudio reciente.

El gen del suicidio existe

Si bien hay muchas causas que impulsan a alguien a cometer suicidio, una de ellas es la genética. De hecho, las razones hereditarias son culpables del 50% de suicidios en los Estados Unidos, según un estudio publicado en la revista Molecular Psychiatry. Pero lo importante de la investigación fue lograr identificar cuáles son exactamente estos genes.

¿Cómo se hizo el estudio? Los investigadores reunieron a personas pertenecientes a 43 familias en riesgo de suicidio por haber tenido a algún familiar que se mató, en cualquiera de sus generaciones. Estas personas tuvieron una mínima influencia ambiental para no contaminar la investigación.

Gracias a esto, encontraron cuatro variantes genéticas que serían las culpables de generar el estado psíquico que llevaría a alguien a suicidarse o al menos tratar de hacerlo. Las variantes están repartidas en diversos cromosomas de la siguiente manera: una variante en la proteína SP110, una en la AGBL2, otra más en la SUCLA2 y la última en la proteína APH1B.

Sin embargo, aparentemente estos genes plenamente identificados podrían no ser los únicos. Se encontraron al menos otros 200, aunque no se puede asegurar todavía si pueden o no aumentar la posibilidad de suicidio, por lo que requieren un estudio más profundo.

En resumen: sí, si algún familiar tuyo se suicidó, es posible que tú tengas tendencias suicidas, así que acude con un especialista. Nunca está de más.