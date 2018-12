Crea ahora mismo tus propios stickers de WhatsApp con estas aplicaciones

Fácil, fácil.

Desde que llegaron los stickers de WhatsApp, el mundo no ha vuelto a ser el mismo (?) o quizás sí, pero es un poquito más entretenido.

Esta función que los usuarios de Telegram venimos disfrutando hace mucho ya es de uso masivo y es hora de que todos puedan hacer sus propios packs de stickers.

En iPhone es tan simple como utilizar WStick, que a pesar de tener un diseño algo "básico", por decirlo de alguna manera, es bastante funcional y la publicidad no es tan intrusiva. Además, la seguridad es prioritaria, hasta dicen "NO STEAL YOUR PHOTOS".

Dentro de la app es tan simple como seleccionar tres fotos, si gustas borrarles el fondo y exportarlas. Así de fácil.

Ahora, si lo tuyo es Android, la mejor aplicación, por paliza, es Sticker Studio, que es bastante completa y fácil de usar, incluso te deja dibujar encima de las fotos, por si quieres agregar "algo" a la cara de algún amigo. La imaginación es el límite, amigos.