¡Ya comenzaron las rebajas de invierno en Steam!

Además, cada día se dará un regalo especial para los jugadores como emoticons, wallpapers y DLC.

Steam les desea una Feliz Navidad ya que han comenzado con la venta especial de invierno que trae descuentos en una variedad de juegos para PC.

La doceava Venta de Invierno en Steam estará activa hasta el 3 de enero de 2019 e incluye rebajas en títulos recientes como Hitman 2, Assassin's Creed Odyssey, Monster Hunter World y más.

Además de las ofertas, la plataforma ofrece "La casa de las sorpresas extremadamente acogedora" que es un sitio donde diariamente se regalarán objetos de juegos o artículos como wallpapers, emoticons, DLC y más. En este enlace pueden visitar la casa para abrir la primera de catorce puertas y conocer más detalles.

Por cierto, también siguen disponibles las votaciones para los Premios Steam ya que los ganadores se darán a conocer en febrero.

Así que sin más, pueden visitar Steam para conocer todas las ofertas invernales que también ofrece descuentos en juegos como PUBG, Jurassic World Evolution, GTA V, The Witcher III: Wild Hunt, Borderlands: The Handsome Collection, Far Cry 5, Rocket League, Shadow of the Tomb Raider, Hellblade: Senua's Sacrifice, Dying Light, XCOM 2, Yakuza 0, Portal 2, The Talos Principle, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain y muchos más.