Vean este espectacular fan film de Star Wars centrado en Darth Vader

El emotivo corto muestra la confusión que existe en el Sith tras la pérdida de Padme.

Las películas más recientes de Star Wars han sido duramente criticadas ya que en general no han cumplido con las expectativas del público, y para todos los seguidores de la saga que se han quedado con ganas de más les tenemos un espectacular fan film que sin duda logra capturar la esencia de Darth Vader, el personaje más icónico de la franquicia.

Hablando más específicamente se trata del primer episodio del fan film que lleva por nombre "Vader: Episode I – Shards of the Past" con una historia ambientada entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope cuando Anakin Skywalker ya está "muerto" y por ocho meses Darth Vader se ha encargado de imponer las órdenes del Emperador.

Lo que destaca es que el corto logra reflejar los sentimientos ocultos en Vader, sobre todo la confusión y el resentimiento contra Palpatine por considerar que no cumplió con lo prometido tras la muerte de Padme.

Este primer episodio de la serie de fan films fue creada por el canal de YouTube Star Wars Theory bajo la dirección de Danny Ramirez y cuenta con detalles interesantes para los fans como que los clones aún no han sido reemplazados, el Starfighter de Vader, la mención de la legión 501 y el diseño en general, entre otras cosas.

Así que sin más, pueden darle un vistazo a este corto que comienza con una genial secuencia de Darth Vader combatiendo a su maestro y que concluye con el Sith siendo enviado a Naboo para eliminar a un Maestro Jedi que logró sobrevivir a la Orden 66, y por supuesto quedamos en espera de la segunda parte que aún no tiene fecha de estreno.